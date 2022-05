Homem é preso após dirigir embriagado na contramão e atropelar motociclista

Carro e moto bateram de frente em avenida no Centro de Três Corações (foto: Reprodução)

dirigir embriagado na contramão e atropelar um motociclista no Centro de Um homem foi preso apósna contramão e atropelar um motociclista no Centro de Três Corações , no Sul de Minas. Câmeras de segurança registraram a batida entre um carro e uma moto na noite dessa segunda-feira (2/5).





O flagrante do acidente na Avenida Virgílio de Melo Franco foi divulgado nas redes sociais. Conforme as imagens, um carro desceu a via no meio da pista e se chocou com a moto que trafegava em sentido contrário. Com o impacto, o motociclista acabou arremessado, porém conseguiu se levantar.











“No local foi constatado que o condutor do veículo estava na contramão da direção correta da via e apresentava sinais de embriaguez. Foi realizado o teste do etilômetro apurando teor alcoólico que configura crime de trânsito”, diz a nota da PM enviada à imprensa.





O condutor da moto teve ferimentos no rosto, porém recusou atendimento médico. Por telefone, o homem de 30 anos contou que teve a frente do veículo destruída, mas que fez um acordo com o dono do carro. Ele preferiu não dar mais detalhes do caso.



Moradores reclamam de sinalização falha





Segundo a população local, a Avenida Virgílio de Melo Franco passou por mudanças de sentido recentemente, e a sinalização estaria falha. “De novembro pra cá já foram, pelo menos, três acidentes. O local confunde motoristas”, afirmou um morador que preferiu não se identificar.





A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Três Corações explicou que o local do acidente é uma via de mão dupla, mas que pelas imagens os dois estariam no meio da faixa.





“Essa avenida sempre foi mão dupla. Em abril do ano passado, houve uma alteração de direção nesse entorno e essa avenida passou a ser mão única. Mas tudo foi feito dentro das leis de trânsito. Em novembro, ela voltou a ser mão dupla, como sempre foi. Mas o local foi todo sinalizado, ainda conforme o Código de Trânsito Brasileiro”.



