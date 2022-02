Motorista embriagado e com CNH vencida atropela e mata mulher em BH

Trecho da avenida Raja Gabaglia onde aconteceu o acidente já está liberado (foto: Google Maps / Reprodução)

Um motorista de 24 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (28), por embriaguez ao volante, por atropelar e matar uma pedestre e ainda por dirigir com a CNH vencida. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o condutor estava em uma BMW azul e atingiu, em alta velocidade, a vítima perto do número 4.871, no bairro Santa Lúcia, sentido Belvedere.

O acidente aconteceu por volta de 1h da madrugada. Peritos constataram que a vítima faleceu no local com politraumatismo. Ela foi arremessada pela BMW contra a traseira de um Ecosport que estava estacionado na avenida. Esse veículo também ficou danificado.

Uma amiga que estava com ela relatou à PM que ambas estavam na via a caminho do carro da vítima. Quando a amiga subiu no passeio da via, ouviu um barulho e sem entender viu a amiga no solo bem machucada, sangrando e inconsciente. Ela disse aos militares que não chegou a ver a BMW.

Outra testemunha relatou que viu o momento do atropelamento e identificou a marca e a cor do veículo, que não parou naquela hora para prestar socorro e que estava em alta velocidade.

Enquanto os militares aguardavam a perícia, a base da PM na Praça Diogo de Vasconcelos, na Savassi, avisou no rádio que um motorista com uma BMW azul se apresentou demonstrando nervosismo, com sinais de embriaguez e com fala desconexa dando diversas versões sobre uma tentativa de assalto e briga no trânsito com um flanelinha.

Ao saberem do acidente com morte na avenida Raja Gabaglia, os militares questionaram o condutor da BMW azul sobre seu envolvimento e ele negou. Mas a polícia verificou que o carro estava com a frente danificada em um dos faróis, no parabrisa e no capô. O perito na Raja Gabaglia recolheu uma das palhetas do limpador dianteiro da BMW e foi constatado que, de fato, pertencia ao veículo, que foi apreendido.

Posteriormente, o motorista aceitou fazer o teste do bafômetro. Conforme a PM, o aparelho registrou 0,56 mg/l de álcool por litro de ar expirado. Os militares também encontraram uma garrafa de vodca dentro da BMW e ainda constataram que a CNH do motorista está vencida há mais de um mês.

Preso em flagrante, o homem foi conduzido para a Central Estadual de Plantão Digital, no Detran. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML.