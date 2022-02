Ciclista profissional morre ao bater de frente com caminhão em Minas

Além de ciclista profissional, Rafael Petersen era empresário e vice-presidente do Conselho Municipal de Esporte de Frutal (foto: Facebook/Divulgação)

“Dedicado e apaixonado ciclista”: esse é um dos trechos da nota de pesar do Departamento de Esportes de Frutal, que foi divulgada nas redes sociais neste domingo (27/2), após a morte do ciclista profissional, empresário e vice-presidente do Conselho Municipal de Esporte de Frutal, Rafael Petersen.

Ele morreu na manhã deste domingo, quando por motivos desconhecidos, colidiu de frente com um caminhão na MGC-455, nas proximidades de Pirajuba, situado no Triângulo Mineiro e na microrregião de Frutal.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do acidente. As causas do acidente deverão ser investigadas.





A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, mas não obteve resposta.

Nota de pesar

"O Departamento de Esportes de Frutal lamenta profundamente a morte do empresário Rafael Petersen.

Kalango, como Rafael era popularmente conhecido, era um ciclista apaixonado, dedicado e sempre representou muito bem o nosso município em todos os torneios dos quais participou.

Nesse momento de dor e consternação, deixamos os nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos de Rafael."