Menino de 8 anos morre em acidente no Alto Paranaíba

Motorista do GM/ONIX fez o teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para embriaguez (foto: Divulgação (Polícia Militar Rodoviária Estadual/PMRe))

Uma criança de oito anos morreu num acidente de trânsito no km 214 da BR-354/352 no município de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), nesse sábado (26/02), um VW/Voyage invadiu a contramão e bateu contra um GM/Onix. Três pessoas ficaram feridas.

O motorista do GM/Onix, e único ocupante, sofreu ferimentos leves. Ele fez o teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para embriaguez.

No VW/Voyage havia três pessoas. O motorista, de 29 anos, e a passageira, de 17, ficaram presos às ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD). Eles apresentavam diversas escoriações pelo corpo e fraturas graves.

O terceiro ocupante do VW/Voyage era um menino de 8 anos, que morreu no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Patos de Minas.