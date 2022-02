Em surto, jovem deixa três feridos com pedrada e facadas em Patos de Minas

Aos policiais, a irmã do jovem disse que ele faz uso de entorpecentes (foto: Lélis Félix/especial para o EM) Um jovem surtou e feriu um homem com uma pedrada e esfaqueou outros dois em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O crime, registrado como lesão corporal, aconteceu na noite de sexta-feira (25/02), no bairro São José Operário. Apesar do susto, as vítimas se recuperam bem. O suspeito foi preso pela Polícia Militar.

Extremamente nervoso, o jovem bateu no portão e teria arremessado pedras, sendo que uma delas atingiu o rosto de um morador de 42 anos. Ele sofreu um corte no nariz.

Um outro morador, de 34 anos, começou a discutir com o agressor que pegou uma faca e desferiu vários golpes. A vítima sofreu cortes no dedo da mão esquerda, no rosto e na barriga.

O suspeito fugiu. Instantes depois a Polícia Militar foi notificada sobre outro esfaqueamento. Um homem de 40 anos disse que retornava de um comércio quando foi surpreendido e golpeado pelas costas. Ele sofreu um corte no ombro. Pelas características, os PMs perceberam que o autor seria o mesmo dos outros dois ataques.

Feridas, as vítimas foram socorridas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e atendidas no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD). Elas se recuperam bem.

Ainda segundo a Polícia Militar, a irmã do suspeito disse que ele esteve na casa dela, deixou uma mochila e fugiu. Ela relatou que ele faz uso de entorpecentes.

O suspeito foi preso pelos PMs. Ele apresentava um corte na mão e teve que receber atendimento médico antes de ser levado para a delegacia. A faca usada no crime não foi localizada.