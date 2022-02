Aniversariante se afoga em Várzea das Flores; bombeiros alertam banhistas

Equipes de bombeiros e guardas municipais na operação de salvamento. Jovem de 21 anos morreu afogado (foto: CBMMG/Divulgação)

Local onde o rapaz de 21 anos se afogou na Vargem das Flores, em Betim (foto: Reprodução/Google)

Acampados às margens da Lagoa Vázea das Flores para comemorar o aniversário do amigo de 21 anos, um grupo de jovens se refrescava no reservatório de Betim, na Grande BH, quando o aniversariante se afogou, na manhã deste sábado (26/02). Caso traz alerta de cuidados dos Bombeiros para lagos e cachoeiras neste calor sem folia de rua no carnaval.As temperaturas durante o dia devem superar os 30°C todos os dias na Grande BH, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Somado a isso, a maioria das cidades não terão os tradicionais blocos de rua por causa da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), o que pode reforçar o fluxo já tradicional de pessoas para as cachoeiras, rios e lagos no recesso.O rapaz de 21 anos que morreu nesta manhã estava acampado em ponto tradicional da Lagoa Várzea das Flores, onde o banho é comum e há muitos pescadores por perto, mesmo com a proibição de aglomerações pelas prefeituras municipais de Betim e Contagem.A lagoa está cheia e é um dos principais reservatórios de água da Grande BH. Opera atualmente com 100% da capacidade, tendo de trabalhar com as comportas abertas devido ao grande acúmulo de volume. Na sexta-feira (25/02), segundo a Copasa, chegou a chover 10,3 milímetros no manancial, com o dia quente e aberto convidando ao banho neste sábado.De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a chamada de afogamento ocorreu perto do Bar da Prainha, por volta de 8h30. "Duas equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local para dar início as buscas. Militares realizaram mergulhos livres e conseguiram localizar o corpo da vítima", informou a corporação.O local do acidente fica próximo à pedreira da represa, onde desce água de nascentes e as pessoas procuram para trilhas a pé e de bicicletas. Há inclusive um ponto de ônibus servindo ao local.De acordo com o Centro Integrado de Informações de Defesa Civil (Cinds) de Minas Gerais, somente no mês de janeiro, foram registrados 30 afogamentos, sendo 25 do sexo masculino e 5 do sexo feminino. No ano passado, de janeiro a dezembro, foram registradas 325 mortes por afogamento, sendo 298 homens e 27 mulheres. "Apesar do percentual de mortes ser maior entre os homens, o alerta vale para todos os públicos", afirma o CBMMG.Para evitar mortes e acidentes em piscinas, rios, lagos e outros locais de banho, o CBMMG recomenda uma escolha criteriosa do local para nadar. "Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe. Não ultrapasse faixas e placas de avisos. Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas. Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o bombeiros".O CBMMG recomenda também algumas posturas antes de se banhar nesses reservatórios e mananciais."Evite nadar sozinho. Não consuma bebida alcólica. Evite se afastar da margem. Não salte de locais elevados para dentro da água".Em caso de pessoa se afogando, o CBMMG não recomenda que se tente salvar pessoas sem estar devidamente habilitado entrando na água."Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo. Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele. Evite brincadeiras de mau gosto como caldos, trotes e saltos. Não abuse se aventurando perigosamente e nunca deixe as crianças sozinhas. Evite navegar com carga em excesso e só deixe entrar na embarcação pessoas usando coletes salva-vidas".