Quatro pessoas são presas por guerra entre gangues, em Três Corações

Durante as buscas, os policiais localizaram uma pistola na casa do suspeito de 29 anos (foto: Divulgação/Polícia Civil) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nessa quarta-feira (2), mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos contra quatro pessoas, na cidade de Três Corações, no Sul de Minas.



Os presos, de 23, 25, 26 e 29 anos, são investigados por homicídio consumado e outros três tentados. Durante a realização da operação Represália, os policiais encontraram uma pistola na casa do suspeito de 29 anos.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em 11 de dezembro do ano passado em frente a um bar, no Bairro Boa Ventura.



Na madrugada daquela data, homens armados desceram de um veículo escuro, que estava estacionado na porta do estabelecimento, e efetuaram vários disparos. Uma mulher e três homens foram atingidos.

Após a tentativa de homicídio, as vítimas feridas pelos disparos foram todas encaminhadas para o hospital de Três Corações. Apesar dos socorros, uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda conforme a apuração da Polícia Civil, a motivação do crime seria um conflito entre duas gangues rivais, que atuam em bairros distintos do município mineiro.



Os suspeitos teriam ido ao local como forma de vingança, devido a outras mortes que ocorreram recentemente.

Homicídio consumado

O crime de homicídio doloso simples está previsto no art. 121, “caput”, do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 121. Matar alguém:

Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

Basicamente, o homicídio consiste em matar alguém. O art. 121, “caput”, do CP, refere-se ao homicídio doloso, ou seja, aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de sua ocorrência.

Caso o agente consiga matar a vítima, trata-se de homicídio consumado, que terá uma pena de reclusão, de seis a vinte anos, se não tiver qualificadoras ou causa de diminuição de pena.