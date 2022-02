Corpo do rapaz morto a tiros foi levado para o IML de Betim, na Grande BH (foto: Reprodução/Google Street View) A polícia está à procura dos autores do assassinato de um jovem de 19 anos na noite dessa quarta-feira (2/2) em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu na frente da namorada dele, que tem 16.









Quem estava na direção era um homem de 33 anos e, no banco do carona, outro de 35. Eles foram identificados pela PM na ocorrência. A menina disse que o mais velho se aproximou da janela, sacou um revólver e atirou no rosto do namorado dela.





O rapaz chegou a correr, mas o homem desembarcou e atirou várias vezes até ele cair. O homem embarcou no carro novamente e eles fugiram.





A perícia da Polícia Civil esteve no local e, de acordo com a PM, constatou que o rapaz levou tiros na cabeça, na região da cervical, tórax e ombro esquerdo. Projéteis de calibre 38 foram recolhidos, além de R$ 100,50 encontrados no bolso da calça dele. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Betim.





Ainda de acordo com a PM, o autor era conhecido e a adolescente disse já ter ouvido o homem falar que o namorado dela sabia de mais sobre a vida pregressa dele. Esse homem teria envolvimento com o tráfico de drogas.





Já a mãe dela, que acompanhou a ocorrência, disse que o suspeito citado pela filha seria o irmão dela, tio da menina. A mãe ainda disse que a filha já havia sido agredida e ameaçada pelo namorado, que foi assassinado na noite de ontem. Em um dos episódios de violência, ela teria passado três dias internada em um hospital.





A mulher também alegou não saber sobre envolvimento dele com o tráfico. A ocorrência foi encaminhada à 4ª Delegacia de Polícia Civil de Igarapé.