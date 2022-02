Homem é morto com requintes de crueldade na Grande BH

A violência em Vespasiano vem crescendo muito e preocupa autoridades (foto: Vespasiano.Gov.MG.br)

A Polícia Civil investiga um crime com requintes de crueldade, ocorrido na Rua Bandeiras com Alameda das Flores, no Bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na Grande BH. O corpo de um homem, ainda não identificado, estava caído numa escadaria, ao lado de um carrinho de mão, todo ensanguentado. Ele levou seis tiros na região da nuca.

A Polícia Militar recebeu o chamado de uma mulher, que não quis se identificar, dando o endereço e dizendo que tinha escutado oito disparos de uma arma de fogo e que, depois, viu dois homens jogando o carrinho, com o corpo do homem, escadaria abaixo, na Alameda das Flores.

Segundo os militares que estiveram no local, a vítima estava com a bermuda abaixada e trajava camiseta clara. Nenhuma pista dos matadores foi encontrada, mas os policiais civis esperam que, a partir da identificação da vítima, consigam chegar aos criminosos.