Preso homem que matou vizinho com socos, pontapés e pauladas

Crime aconteceu em dezembro de 2021, em Santana do Pirapama (foto: Redes sociais Prefeitura/Reprodução)

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu, na tarde desta quarta-feira (2/2), um homem identificado pelas iniciais A.V.B., de 31 anos, que, em 12 de dezembro do ano passado, assassinou a socos, pontapés e pauladas, Adielio Maria Gomes de Moura, de 62. O crime aconteceu em Santana do Pirapama, no Norte de Minas, e a prisão, na rodovia LMG 0807.

Os policiais faziam uma operação no quilômetro 21, quando pararam um veículo de passeio e se surpreenderam ao ver a documentação do motorista, justamente o homem que tinha um mandado de prisão em aberto desde o dia do crime. A operação, comandada pelo tenente Denis, contava com um grupo de seis patrulheiros.

O crime, segundo testemunhas, aconteceu depois de uma discussão entre os homens, que eram vizinhos, próximo à casa da vítima. As causas da briga são desconhecidas.

A.V.B. fugiu em seguida, deixando a vítima caída na rua. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o hospital da cidade, onde constatou-se que ele tinha sofrido várias lesões, entre elas traumatismo crânio-encefálico. Adielio morreu no hospital.

Preso hoje, o suspeito foi levado para a Delegacia de Santana do Pirapama, onde seria interrogado.