Homem morre após cair de cratera aberta em via interditada de Ouro Preto

Um homem de 55 anos morreu na manhã desta terça-feira (2/2) após cair em uma cratera aberta pelas fortes chuvas de janeiro. O motociclista desrespeitou a sinalização que impedia o tráfego de veículos na Avenida Lima Júnior, conhecida popularmente como Curva do Vento, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais e caiu no buraco de aproximadamente 10 metros.







Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local resgatar a vítima, juntamente com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, mas ao chegarem, a vítima já estava morta.

A avenida que liga a parte histórica da cidade aos bairros Saramenha e Bauxita foi interditada pela Defesa Civil no dia 10 de janeiro e permanece sem previsão de abertura.

No dia 27 de janeiro, a prefeitura iniciou a sondagem e a finalização da topografia da avenida Lima Júnior e será feito um estudo. Após essa etapa, as obras de reconstrução da pavimentação serão feitas de acordo com a classificação do solo.