Polícia investigará causa do grave acidente em Ouro Preto (foto: PMRV/Divulgação )

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão de lixo e um Fiat Punto na tarde desta quarta-feira (26), em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com testemunhas o caminhão descia a Avenida Américo Giannetti, no trevo com a BR-356, no Bairro Saramenha, mas ao passar por uma curva tombou e atingiu o veículo de passeio.

O motorista do caminhão foi arremessado para fora da cabine e morreu na hora. Outros dois ocupantes do veículo de carga foram socorridos com ferimentos para o hospital do município.

Por sorte, os dois ocupantes do veículo de passeio nada sofreram.