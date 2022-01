Testes positivos de COVID-19 em BH passam dos mil em 24h; mais sete morrem

Índice de transmissão da COVID-19 em BH teve leve queda nas últimas 24 horas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O número de testes positivos em decorrência do avanço do coronavírus em Belo Horizonte continua crescendo a cada dia. Nas últimas 24 horas, mais 1.065 pessoas testaram positivo para a Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo município nesta quarta-feira (26). Ontem, foram registradas mais 776 pessoas com a doença.

Novas sete mortes foram contabilizadas de ontem para hoje. Desde o início da pandemia, 7.151 pessoas morreram na capital em decorrência da doença.

Por outro lado, houve uma pequena redução na transmissão do coronavírus e nas ocupações nos leitos da rede SUS e Suplementar. O RT, nível médio de transmissão da doença, permanece no vermelho e está em 1,15. Ontem, atingiu 1,16. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem e doença para outras 115. De acordo com infectologistas, o ideal é que o RT fique abaixo de 1.

A taxa de ocupação de leitos de UTI recuou de 88,5% para 82,1%. Nas enfermarias, houve queda de 90,5% para 82,2%. Até o momento, 311.541 pessoas já se infectaram com o coronavírus na capital. Em acompanhamento médico estão 5.746 pacientes. Os recuperados somam 298.644.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.