BH aumenta quantidade de leitos pediátricos para reforçar rede estadual

Para recompor as equipes, a prefeitura ainda afirmou que, do dia 24 de dezembro de 2021 a 25 de janeiro de 2022, o município contratou 1.430 profissionais de saúde, sendo 309 médicos em diversas especialidades.

“É importante reforçar que pacientes com quadros gripais, ainda sem resultado para a Covid-19, também podem estar internados nos leitos de UTI e Enfermaria dedicados à doença, já que os sintomas são semelhantes”, esclareceu a PBH.

Comércio ignora Kalil: lojas de BH ficarão três dias fechadas no carnaval

A prefeitura informou que, desde o início do mês de janeiro, foram abertos pelo Município 429 leitos de Enfermaria Covid adulto, 4 pediátricos e 44 leitos de UTI Covid adulto e outros 20 pediátricos.

“Como o sistema estadual saturou, eles mesmos estão pedindo para que procurem os postos da prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde abriu hoje mais leitos pediátricos”, afirmou o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD). “É importante porque essa nova variante está atingindo as crianças. É preciso entender a gravidade dessa variante nas crianças”, reforçou.

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu mais 12 leitos de UTI COVID adulto e 10 pediátricos nesta quarta-feira (26/1). Além disso, também adquiriu 71 leitos adultos e quatro pediátricos no setor de enfermaria COVID.

Pandemia em BH O aumento de casos de COVID-19 e a pressão nos leitos de internações fazem a Prefeitura de Belo Horizonte pensar na possibilidade de novas restrições na cidade. Nesta quarta-feira (26/1), o prefeito Alexandre Kalil (PSD), o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, e os infectologistas membros do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 se reuniram e concederam entrevista coletiva à imprensa para falar sobre o cenário da pandemia na capital.

Em meio ao avanço da vacinação, a pandemia do coronavírus atinge sua fase mais crítica quanto à explosão de infectados. Nesta quarta-feira (26/1), Minas registrou novo recorde de casos em 24 horas e salto nas mortes. O estado superou, pela primeira vez na pandemia, a casa de 30 mil novos casos em 24h, com 36.383 ocorrências e o número de mortes mortes saltou de 11 na segunda-feira, para 62 ontem.

O panorama também é assustador em Belo Horizonte, que registrou 776 novos testes positivos em 24 horas em seu último balanço, divulgado ontem, evidenciando a expansão da doença na cidade.

Apesar da escalada de casos, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) foi às redes sociais ontem para descartar um novo fechamento do comércio não essencial na capital mineira. "Não haverá fechamento da cidade amanhã (hoje), mas a pandemia ainda não acabou", disse.Porém, ele se reuniu nos últimos dias com o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, e com os infectologistas voluntários da prefeitura para discutir o avanço da pandemia na cidade.