Secretário de BH faz apelo: 'Não queremos fechar a cidade de novo'

Coletiva com o secretario municipal de Saude, Jackson Machado Pinto, que fala sobre a gripe (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

"Não queremos fechar nada. É a ultima coisa que temos. Mas se continuar assim, o comitê vai ter que sugerir medidas de restrição." A afirmação foi feito pelo ecretario municipal de Saúde, Jackson Machado, na tarde desta sexta-feira (21/1) em coletiva de imprensa."Se até quarta-feira continuar como está pode ser que medidas restritivas sejam adotadas. Não está descartado cancelar jogos e eventos do carnaval", acrescentou.Ele sustenta que a administração municipal pode adotar novas medidas restritivas. "A última coisa que passa pela minha cabeça e dos membros do comitê e prefeito é colocar a cidade sob qualquer medida restritiva, mas venho pedir mais uma vez que a população nos ajude evitando aglomeração, usando máscaras", apontou.O secretário faz o apelo para que pessoas que se sentirem doentes, se for leve, que espere 24 horas. "Não procure serviço se saúde imediatamente em caso leve. Se isole, fique em casa. Não podemos correr o risco de aumentar a disseminação do vírus neste momento", afirma.Além disso, segundo ele, hospitais não estão conseguindo abrir mais novos leitos para dar conta da demanda da COVID-19 em Belo Horizonte por falta de profissionais.Nesta sexta-feira, a ocupação de leitos de UTI COVID está em 84,6% e os de enfermaria em 83,7%. Já o RT, que mede a taxa de transmissão do coronavírus, está em 1,19. "Nas 3 semanas de janeiro, já criamos 27 leitos de UTI e mesmo assim os indicadores estão como estão", afirmou.