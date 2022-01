COVID-19: PA de hospital em BH suspende atendimento devido à alta demanda

Pacientes com sintomas gripais e de COVID reclamaram da demora no atendimento (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Pacientes com sintomas de COVID-19 e gripe seguem pressionando as unidades de saúde pública e privada da Grande Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (20), pacientes que estiveram no Pronto Atendimento do Hospital Felício Rocho na ala destinada ao tratamento de pessoas com sintomas gripais e de COVID-19 relataram que o atendimento foi suspenso e que o local estava cheio.

De acordo com funcionários do Felício Rocho, o atendimento no PA COVID/gripe realmente foi suspenso durante o dia devido à alta demanda no local. O atendimento é feito até as 18h. Já o PA destinado a qualquer outro tipo de demanda está funcionando normalmente.A reportagem doentrou em contato com a assessoria de imprensa que presta serviço ao hospital e aguarda uma resposta oficial.



Situação semelhante ocorreu nesta semana em uma unidade de saúde da Unimed-BH em Contagem, na última terça-feira (18). Embora o atendimento não tenha sido suspenso, a demora foi longa e muitos pacientes tiveram que esperar fora da unidade. A operadora chegou a registrar nesta semana o maior pico de atendimento com mais de 8.600 consultas realizadas.