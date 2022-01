Incêndio atinge vegetação que fica dentro do campus da UFOP em Ouro Preto

Nenhuma estrutura da UFOP e nem moradias foram atingidas até o momento (foto: Divulgação/Ane Souz)



Após trégua das chuvas, um incêndio começou na manhã desta quarta-feira (26/1) dentro do campus da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), na Região Central de Minas Gerais. Um grande volume de fumaça pode ser avistado do outro lado da cidade e moradores fizeram vídeos. Após trégua das chuvas, um incêndio começou na manhã desta quarta-feira (26/1) dentro do campus da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), na Região Central de Minas Gerais. Um grande volume de fumaça pode ser avistado do outro lado da cidade e moradores fizeram vídeos.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação chegou à rua Professor Geraldo Nunes, no Bairro Bauxita, às 10h50 para apagar as chamas em uma vegetação mista próxima à subestação da Cemig.

Segundo o comandante do 1° Pelotão do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, tenente Valadares, as chamas foram combatidas por sete militares por volta das 14h. A corporação utilizou um caminhão pipa com 5 mil litros de água. "Não há vítimas e suspeitamos de incêndio criminoso, algo recorrente em Ouro Preto", disse o comandante.





De acordo com a UFOP, o incêndio não atingiu as redes elétrica e de internet da instituição.