Raio atinge canteiro de obras e causa incêndio em Uberlândia; veja vídeo

Fogo chamou a atenção pela proporção que atingiu (foto: Reprodução/Redes sociais)







Um canteiro de obra pegou fogo na madrugada desta terça-feira (25/1), em Uberlândia, e a causa do incêndio pode ter sido um raio que caiu no local. As informações são do Corpo de Bombeiros, que teve dificuldades para combater as chamas por causa do material inflamável na construção.





O incêndio aconteceu no Bairro Jardim Inconfidência, na zona sul da cidade do Triângulo Mineiro. Uma forte chuva, com vários raios, foi registrada na localidade na última madrugada. Uma das descargas, segundo testemunhas, teria atingido a obra que pegou fogo logo em seguida.

O depósito no local abrigava bastante material combustível como tintas, materiais de acabamento e plástico, o que favoreceu a rápida propagação das chamas.





A operação dos bombeiros para combate se iniciou por volta de 1h30 e terminou perto das 6h desta terça. Foram utilizados aproximadamente 13 mil litros de água para debelar as chamas.





Com isso, o incêndio ficou concentrado no canteiro, evitando que ele se alastrasse para as residências vizinhas.