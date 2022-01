Incêndio em garagem no Bairro Santo Antônio assusta moradores de madrugada

Equipes do 1° Batalhão deslocaram até o local em um comboio composto por quatro viaturas (foto: Corpo de Bombeiros)



Um incêndio na garagem de um prédio no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, mobilizou o Corpo de Bombeiros nesta madrugada (22/1).





De acordo com relatos, um veículo começou a pegar fogo e moradores chegaram a ouvir pequenas explosões.









Ao todo, o incêndio atingiu sete veículos. Dois carros e uma moto foram atingidos diretamente pelas chamas e os outros foram danificados pela onda de calor e fumaça.





O sinistro, que deu início por volta das 2h, só foi finalizado por volta das 6h, com as chamas controladas e o rescaldo finalizado. Segundo os bombeiros, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.





A Defesa Civil precisou ser acionada para avaliação estrutural do imóvel e agentes do órgão compareceram no local. O órgão ainda não informou se houve prejuízo à estrutura do empreendimento, pois esteve no local e não conseguiu realizar vistoria por causa da fumaça e temperatura. Uma equipe deve concluir os trabalhos mais tarde.