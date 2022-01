Sábado em BH deve ser quente e com pancadas de chuva; confira previsão

Belo Horizonte amanheceu com tempo quente e sol entre nuvens (foto: Déborah Lima/EM)



O calor que fez ao longo da semana não deve acabar por enquanto. A previsão meteorológica indica que o sábado (22/1) será de altas temperaturas pelo estado e, em Belo Horizonte, o termômetro vai continuar no patamar dos 30ºC.





De acordo com a Defesa Civil municipal, o dia na capital mineira, que começou ensolarado, deve se prolongar com céu parcialmente nublado e ainda tem possibilidade de pancadas de chuva isoladas, com trovoadas e rajadas de vento ocasionais.









Em outras regiões

O tempo instável com ocorrência de pancadas de chuva típicas da estação do Verão continua em grande parte do mapa, especialmente no Sul e Triângulo Mineiro, por causa do alto grau de instabilidade na atmosfera e a combinação do forte calor com a disponibilidade de umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Por outro lado, nas outras regiões do estado, o ar quente dificulta a formação de nuvens de chuva. As temperaturas seguem elevadas e faz calor da ordem de 35ºC no Norte do estado.





Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Oeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.





Previsão para domingo

O domingo vai continuar com o mesmo padrão. De acordo com o Inmet, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Oeste.





Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. Os termômetros podem alcançar 35ºC no Norte de Minas.





Em BH, o céu deve continuar parcialmente nublado, mas a temperatura tende a subir um grau, podendo alcançar 31ºC, saindo da mínima de 18ºC.