UAI Praça Sete terá atendimento suspenso a partir de segunda-feira

Atendimento na UAI Praça Sete será suspenso temporariamente (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

As atividades na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, serão suspensas temporariamente a partir de segunda-feira (24/1). A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (21) pelo Governo de Minas como uma medida preventiva diante do avanço do coronavírus na capital.

De acordo com o executivo "a unidade passará por um processo de desinfecção e todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para que a UAI seja reaberta o mais rápido possível. Após a desinfecção de toda estrutura física da unidade, a previsão de abertura e retorno do atendimento é o dia 1/2/2022".

Ainda conforme o Estado, "os cidadãos com horário agendado estão sendo comunicados pela equipe de atendimento da unidade. Em casos urgentes, como carteiras de identidade e de habilitação que já estão prontas e que estavam agendadas para serem retiradas, poderão ser solicitadas pelo titular do primeiro agendamento, mediante justificativa, através do e-mail uai.entregaemergencial@gmail.com".

Quem precisa pegar os documentos com urgência e que tenha agendamento realizado previamente no e-mail, receberá na terça-feira (25) e na quarta-feira (26). A suspensão temporária é apenas na UAI Praça Sete. As UAIs Barreiro e Venda Nova funcionam normalmente durante a semana.

Mudanças nos serviços do Ipsemg

Ainda de acordo com o Governo de Minas, 0s atendimentos da assistência à saúde e previdenciários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) também sofrerão algumas mudanças temporárias.

Poderão ser solicitados os seguintes benefícios:

Os benefícios previdenciários podem ser solicitados da seguinte maneira:

* Processos de Pensão por Morte: os requerentes, para solicitar o processo, devem enviar os documentos disponíveis no site do Ipsemg para o e-mail deas.atendimento@ipsemg.mg.gov.br

* Processos de Seguro e Pecúlio: para solicitar o processo de Seguro Coletivo e ou Pecúlio os requerentes devem enviar os documentos disponíveis no site do Ipsemg via correios, para o seguinte endereço:

Ipsemg - Coordenação de Relacionamento Previdenciário Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves Rodovia Papa João Paulo II, n° 4001 Edifício Gerais - 3° Andar Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG Cep: 31630-901

Após o período de suspensão do funcionamento, a solicitação dos benefícios de Pensão por Morte e Seguro e/ou Pecúlio volta a ser realizada presencialmente na UAI Praça Sete, mediante agendamento através do site www.mg.gov.br

Atendimentos da assistência à saúde e serviços de cadastro foram direcionados para o setor de Cadastro do Centro de Especialidade Médica (CEM), no segundo andar, na Rua Domingos Vieira, 488, Santa Efigênia. O cadastro também pode ser feito por Peticionamento Externo via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) ou pelos correios, enviando toda documentação para o endereço:

Ipsemg - Coordenação de Cadastro Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves Rodovia Papa João Paulo II, n° 4001 Edifício Gerais 4° Andar Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG CEP 31630-901

Serviços de auxílios financeiros, funeral, natalidade e reembolso médico, o atendimento será na Central de Relacionamento com o Beneficiário (CRB) no Centro de Especialidades Médicas (CEM), na Rua Domingos Vieira, 488, Santa Efigênia. Caso prefira, os serviços também podem ser solicitados pelos Correios, para o seguinte endereço:

Ipsemg - Gerência de Assistência à Saúde Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves Rodovia Papa João Paulo II, n° 4001 Edifício Gerais 3° Andar Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG CEP 31630-901

Com informações do Governo de Minas Gerais.