Internações de pacientes com COVID em Uberaba estão aceleradas

Equipe médica do Hospital Regional de Uberaba analisa fichas de pacientes com a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) As internações de pacientes com COVID-19 em Uberaba, no Triângulo Mineiro, cresceram em ritmo acelerado, comparando o boletim epidemiológico dessa quinta-feira (20/1) com o desta sexta-feira (21/1). A taxa de enfermaria/COVID ultrapassou os 70% de ocupação.

De acordo com informações do boletim de hoje, de um total de 87 leitos de UTI/COVID disponíveis na cidade, 32 estão ocupados, sendo que no boletim de ontem eram 23 internados nesta ala.

Já com relação aos leitos de enfermaria/COVID, de 105 disponíveis, há, neste momento, 75 pacientes internados –no boletim de ontem eram 66.

Além disso, o número de novos casos da doença em 24 horas na cidade continua bem alto, mais de mil, e, consequentemente, os casos ativos já se aproximam de 10 mil (no começo do ano eram cerca de 1.000).

Outro número da COVID-19 em Uberaba, neste momento, que também impressiona é o de casos da doença registrados entre o dia 1º e 21 de janeiro: 13.896, quase o triplo do mês de maio de 2021, até então o mês que mais tinha registrado casos da doença (5.351).

Apesar desta verdadeira explosão de contágio neste início de ano, o número de mortes causadas pela COVID na cidade não apresenta uma grande variação. Entre o dia 1º e 21 de janeiro foram registrados 20 óbitos, sendo que durante todo o mês de dezembro de 2022 foram contabilizados 16.

De acordo com o último vacinômetro de Uberaba, divulgado nesta sexta-feira, a vacinação das duas doses ou dose única das pessoas acima de 18 anos registra 97,32%.

Atual Vacinômetro de Uberaba, atualizado nesta sexta-feira (21/1) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Desde o início da pandemia, o município registrou 60.589 casos positivos da COVID-19, sendo que 1.411 pessoas morreram e 49.489 se recuperaram.