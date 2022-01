COVID-19 volta a avançar em BH e ocupações em leitos seguem bem elevadas

Leitos de UTI e enfermaria permanecem lotados nesta semana em BH (foto: Michel Dantas/AFP)

A transmissão do coronavírus em Belo Horizonte voltou a avançar nas últimas 24 horas, passou de 1,18 para 1,19. A situação continua preocupante, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (21/1), pela PBH. Com o RT na nova marca, significa que cada grupo de 100 pessoas infectadas transmitem o coronavírus para outras 119.

As internações nos leitos de UTI e enfermarias permanecem em níveis críticos. Nas Unidades de Terapia Intensiva da cidade, destinadas ao tratamento da COVID-19, a taxa de ocupação praticamente se manteve estável, leve queda de 84,7% para 84,6%. Nas enfermarias, houve aumento nas ocupações, de 77,3% para 83,7%. Segue mantido o nível vermelho, de alerta máximo.

Até o momento, 308.477 pessoas já se infectaram com o coronavírus na capital. Em acompanhamento médico estão 5.952 pacientes. Os recuperados somam 295.386 e o número de óbitos na cidade em decorrência da doença chega a 7.139. Nas últimas 24 horas, mais cinco mortes foram contabilizadas.