PBH pode vacinar crianças com Coronavac, diz secretário

Secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado (foto: Alexandre Gusanshe/EM/DA Press)

O secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado disse, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (21/1), que pode haver vacinação infantil com a Coronavac se os imunizantes forem encaminhados pelo governo de Minas.Em resposta à pergunta de um dos jornalistas sobre a falta de cronograma para o recebimento das doses pediattricas da Pfizer e a possibilidade do uso da CoronaVac, mesmo sem orientação do Ministério da Saúde, o secretário afirmou que ''se a gente tivesse Coronavac, haveria essa possibilidade. Mas nós não temos''.Nesta sexta-feira, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, informou que Minas Gerais tem mais de 400 mil doses de Coronavac em estoque."Se eles nos mandarem, podemos vacinar'', afirmou Jackson.

A fala de Jackson veio antes de o Ministério da Saúde informar que vai incorporar a CoronaVac na campanha de vacinação de crianças. A decisão foi comunicada pelo secretário-executivo da Saúde, Rodrigo Cruz, em conversa com jornalistas na tarde desta sexta-feira (21/1). Mais cedo, a pasta procurou o Instituto Butantan, produtor da vacina no Brasil, para verificar quantas doses do imunizante estão disponíveis para entrega.