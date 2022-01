'Quero conhecer meus amigos presencialmente', diz menino vacinado em BH

São 27 pontos de vacinação (veja a lista abaixo) para atender todas as meninas e meninos com 11 anos, de 9h às 17h.

Os gêmeos Giuseppe Barral e Francesco Barral, de 10 anos, estavam muito ansiosos para serem vacinados. Entre os desejos após as duas doses, está o de conhecer amigos presencialemente.



"Eu estava muito animado, fiquei esperando a vacina desde o ano passado, mas só pudemos vir este ano. Fiquei muito feliz, porque posso me prevenir contra a COVID e ir para a escola. Começo a ir presencial em fevereiro e estou muito animado para ver meus amigos. Nem conheço eles, ficamos amigos jogando on-line. Vai ser a primeira vez que vamos nos encontrar", diz Giuseppe.





O irmão, Francesco, também não vê a hora de encontrar os colegas. "Estou muito empolgado para voltar e ver meus amigos presencialmente. Ainda não conheço ninguém, só lembro do rosto de um amigo meu, que já vi na aula on-line. Eu tô animado!", diz.



Giuseppe não teve nenhuma reação, já Francesco diz ter sentido um mal-estar enquanto ficou em observação no posto, mas lá mesmo melhorou. Segundo a mãe dos gêmeos, Sumara Barral, foi ótimo ter levado os meninos para vacinar.



“Eu penso que todos deveriam se vacinar e levar as crianças. Estávamos ansiosos aqui em casa, acho até que deveria ter sido antes. Como médica, sou super a favor das vacinas", diz.



Mirela Ansaloni Santos (11) e sua mãe, Alessandra Júlia Santos (foto: Jair Amaral/ EM/ D.A Press) Mirela Ansaloni Santos, de 11 anos, também estava ansiosa para chegar sua vez, mesmo tendo medo de agulha. "Eu estava com medo de tomar a vacina, porque tenho medo de agulha. Mas fiquei ansiosa para chegar a minha vez", diz.

Ela já tinha voltado para as aulas presenciais no ano passado, mas agora a sensação será diferente, como conta sua mãe, Alessandra Júlia Santos. "Eu estava totalmente na expectativa, este momento foi uma bênção. É a gota de esperança que temos em relação ao término da pandemia, sou totalmente a favor da vacina."



"As escolas estão preparadas, ela estuda na rede particular e permiti que voltasse em junho do ano passado, tudo correu bem, seguimos os protocolos certos. Mas creio que vai ser diferente, porque a turma estará vacinada, dá mais segurança", afirma Alessandra.