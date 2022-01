'Agora vou poder matar a saudade', diz menina de 11 anos vacinada em BH

'Vacina é muito importante, todo mundo deveria ser a favor', diz Mina Soraggi Monteiro, de apenas 11 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

“Eu ficava na aula online vendo os meus amigos e professores e dava uma saudade. Agora vou poder encontrar com eles com segurança". Dessa forma, a estudante Mina Soraggi Monteiro, de 11 anos, define a alegria em se vacinar contra COVID-19 nesta quinta-feira (20/1), dia em que BH inicia a imunização de crianças sem comorbidades.

"A vacina é extremamente importante. Todo mundo deveria ser a favor, para para diminuir os riscos da doença", complementa a Mina, que chegou a se contaminar, assim como os pais, no ano passado, mas não teve grandes complicações. "Fiquei muito feliz porque agora vou poder voltar à escola, mantendo os cuidados".

Outra criança que já está mais protegida contra a COVID-19 é Pedro Soares, também com 11 anos - a prefeitura começou a vacinação em crianças sem comorbidades por essa idade. E quem comemorou aliviado foi o pai dele, Tiago Nascimento de Lacerda, de 41 anos.

“Sensação de alívio e mais tranquilidade em relação a saúde dele e de todos que convivem com ele, como amigos e familiares. Fico feliz pensando também nesta imunização antes da volta às aulas. Eu, como pai, sinto mais segurança para poder enviar ele à escola novamente”, afirma.

Pedro Soares com o pai na hora de se vacinar contra COVID-19 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Vacinação

Estão sendo contempladas hoje crianças nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da aplicação da dose. Também está sendo atendido o público já convocado: crianças com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas

Para se vacinar é necessário estar acompanhado dos pais ou responsáveis legais e levar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência na capital.

Os locais de vacinação funcionarão até às 17h. Veja os endereços:

Barreiro

Escola Municipal Dulce Maria Homem: Rua Três Marias, 221, Miramar

Escola Municipal Vinicius de Moraes: Rua Sebastião Moreira, 409, Tirol

Escola Municipal Antônio Mourão Guimarães: Rua Intersindical, 270, Cardoso





Escola Municipal Presidente João Pessoa: Rua Congonhas, 639, Santo Antônio

Escola Municipal Senador Levindo Coelho:Rua Caraça, 910, Serra

Escola Municipal Mestre Paranhos: Rua Alcida Torres, 20, Conjunto Santa Maria





Escola Municipal Israel Pinheiro: Rua Desembargador Bráulio, 1.147, Alto Vera Cruz

Escola Municipal Padre Francisco: Av. Itaituba, 12, Boa Vista

Escola Municipal Santos Dumont: Av. Mem de Sá, 600, Santa Efigênia





Escola Municipal Governador Carlos Lacerda: Rua Princesa Leopoldina, 490, Ipiranga

Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho: Rua Agenor Alves, 53, Nazaré

Escola Municipal de Educação Infantil Maria Goretti: Rua Barreiro Grande, 495, Maria Goreti





Escola Municipal Oswaldo Pieruccetti: Rua Regida, 309, Jardim Filadélfia

Escola Municipal Luigi Toniolo: Rua Mafra, 124, Coqueiros

Escola Municipal de Educação Infantil São Vicente: Rua Humaitá, 1.149, Padre Eustáquio





Escola Municipal Hebert José de Souza: Av. Detetive Eduardo Fernandes, 320, Novo Aarão Reis

Escola Municipal Daniel Alvarenga: Rua Coquilho, 155, Zilah Sposito

Escola Municipal Rui da Costa Val: Rua Antônio Pereira dos Santos, 30, Jardim Felicidade





Escola Municipal Francisca de Paula : Rua Júlio de Castilho, 234, Cinquentenário

Escola Municipal Magalhães Drumond: Rua Contendas, 200, Alto Barroca

Escola Municipal João do Patrocínio: Rua Guaribu, 100, Nova Gameleira





Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia: Rua Aluísio Davis, 53 , Ouro Preto

Escola Municipal de Educação Infantil Sarandi: Rua Deputado Augusto Gonçalves, 190, Serrano

Escola Municipal de Educação Infantil Alaíde Lisboa: Av. Antônio Carlos, 6.627, Pampulha





Escola Municipal Professor Pedro Guerra: Rua João Ferreira da Silva, 230, Mantiqueira

Escola Municipal Jardim Leblon: Rua Silva Xavier, 15, Jardim Leblon

Escola Municipal de Educação Infantil Lagoa: Helcio Pereira Fortes, 62, Lagoa

Ontem (19/1), Belo Horizonte completou um ano de vacinação contra o COVID-19 com mais de 4,9 milhões de doses aplicadas, atingindo uma cobertura de 100,6% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose ou dose única, e 93,8% com a segunda dose ou dose única e 31,5% com a dose de reforço ou adicional.

