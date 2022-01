Mariana bate recorde e registra mais de 150 casos de COVID-19 em um dia

No mês de janeiro, já foram realizados cerca de 10 mil atendimentos por suspeita de COVID-19 ou influenza (foto: Euler Júnior/ EM ) A crescente onda de casos de COVID-19 em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, chegou ao seu ponto máximo nessa sexta-feira (21/1) com o registro de 151 novos casos, somando 906 infectados e duas mortes nos primeiros 21 dias do ano. O recorde diário ultrapassa até a contagem do mês inteiro de dezembro, que teve a soma de 146 casos.

De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Brito, no mês de janeiro já foram realizados cerca de 10 mil atendimentos nos postos de saúde com suspeita de COVID-19 ou influenza. Durante esse período, foram feitos 188 testes por dia e, mesmo com a grande demanda, a cidade ainda tem um estoque de 4 mil testes até fevereiro.

De acordo com o Boletim Epidemiológico, seis pacientes estão internados na enfermaria do Hospital Monsenhor Horta e nenhum paciente se encontra internado nos leitos de isolamento e nos leitos de UTI da Santa Casa de Ouro Preto.

Para conter os avanços de casos na cidade, o secretário de Saúde afirma que, a princípio, a única medida restritiva tomada será a proibição de eventos de médio e grande porte até o dia 28 de fevereiro.

“Estamos analisando a situação, mas não vemos uma medida restritiva além dessa, o que pedimos à população é que mantenha os cuidados. A variante ômicron tem um alto poder de disseminação e já temos casos de famílias inteiras infectadas”.