Vídeo: incêndio atinge fábrica de tecidos Ematex pela 3ª vez em 4 anos

A fábrica de tecidos Ematex voltou a ser palco de incêndio. Na manhã deste domingo (23/1), um fogo que iniciou nos fundos do galpão em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, se alastrou e chegou a colocar em risco imóveis vizinhos. Em 2020 e 2019 a empresa sofreu com os mesmos problemas.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe a causa do início das chamas, mas garantiu que não havia funcionários no momento do ocorrido.







A corporação informou que está avaliando se a empresa está regularizada com as vistorias necessárias.

Em março de 2019, a unidade da empresa que ficava na Avenida Tereza Cristina, no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte, também foi atingida pelas chamas . O local funcionava como uma loja atacadista que comercializava tecidos planos para atender a indústria da confecção.









Durante o combate, uma parte do teto de um dos setores da loja chegou a desabar no momento em que um grupo de pelo menos quatro bombeiros combatia o fogo. Um deles, que é sargento, foi encaminhado para o Hospital Vera Cruz por um problema no ombro em decorrência do desabamento.





A reportagem não conseguiu contato com a empresa até a publicação desta matéria.