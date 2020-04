Após mais de 15 horas, bombeiros acabam com incêndio em empresa têxtil em Neves

Fogo atingiu boa parte das instalações da Ematex, em Ribeirão das Neves (foto: Reprodução/WhatsApp) mais de 15 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais conseguiu combater um incêndio de grandes proporções que atingiu, neste sábado (4), a fábrica de tecidos Ematex, na Avenida Gávea, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um funcionário da fábrica, que sofreu queimaduras e intoxicação, ficou ferido e foi socorrido para a UPA Justinópolis. Após, oconseguiu combater umque atingiu, neste sábado (4), a fábrica de tecidos, na Avenida Gávea, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um funcionário da fábrica, que sofreu, ficou ferido e foi socorrido para a





De acordo com a corporação, 14 viaturas e 75 militares foram mobilizados para o trabalho de contenção e eliminação do fogo. As causas do incêndio vão ser investigadas, mas, a princípio, a suspeita é que as chamas podem ter começado em decorrência de um curto-circuito no sistema elétrico.