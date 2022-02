Procurado por matar aposentado no RJ é preso em Uberlândia

PRF recebeu informações da polícia carioca (foto: Divulgação/PRF)



Um homem que era procurado no Estado do Rio de Janeiro pela morte de um aposentado foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele é a terceira pessoa que teria envolvimento com o homicídio que aconteceu em dezembro do ano passado.





A ação foi coordenada pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que repassou informações à PRF no município mineiro. De acordo com a polícia, o carro em que o suspeito estava foi abordado no município mineiro e era dirigido pelo pai do foragido.

A prisão aconteceu no Bairro Pacaembu, já dentro da zona urbana de Uberlândia e o homem de 23 anos que era procurado pelo assassinato foi encontrado deitado no banco de trás do veículo.





Ele foi detido e levado para a Delegacia da Polícia Civil local.





Segundo a investigação da DHBF, Álvaro Luís Luna, de 57 anos, foi morto por um trio que invadiu sua casa em Belford Roxo (RJ). O grupo roubou itens do lugar, depois sequestrou o homem e o matou. O corpo foi encontrado esquartejado e queimado, perto do carro que era dele.





O suspeito detido no Triângulo, segundo a polícia do Rio de Janeiro, fazia parte de uma quadrilha de roubos e estupros. Ele era considerado foragido desde o dia 29 de dezembro.





Outros dois participantes do crime haviam sido detidos em janeiro por agentes das polícias Civil e Militar cariocas.