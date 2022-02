Homem fingia ser vendedor de frutas para furtar casas em Diamantina

A histórica Diamantina foi o palco do golpe praticado pelo falso vendedor de frutas (foto: PCMG)





Um novo golpe, que era aplicado por um falso vendedor de frutas, foi descoberto pela Polícia Civil de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. Um homem de 31 anos, apontado como responsável por vários furtos na cidade, foi preso nesta quarta-feira (2/2).





As investigações tiveram início no ano passado, depois de várias queixas recebidas pela Polícia Civil. O homem, segundo as apurações, tinha o costume de andar pelas ruas com um saco de fruta, passando-se por vendedor.





Agindo dessa maneira, ele podia observar a movimentação e os moradores das casas. Fazia as rotas várias vezes e, assim, percebia quando as residências estavam vazias para invadí-las. Os objetos roubados eram sempre os fáceis de carregar, os quais eram trocados com traficantes locais por drogas para consumo próprio.





Segundo os policiais, ele preferia, na maioria das vezes, as casas de idosos. Em algumas oportunidades, o suspeito chegou a ser surpreendido pela chegada dos moradores e fugiu.





Segundo o delegado Juliano Alencar, os furtos vinham causando medo na população. Alguns moradores, inclusive, tinham receio de agressões ou de serem mortos pelo ladrão, durante a ação criminosa.





"Esperamos que com mais essa prisão, ocorra uma redução drástica no número de furtos na região que liga o Centro de Diamantina ao Bairro Rio Grande, área principal de atuação do investigado", diz o delegado. O policial, ressaltou, ainda, a importância da colaboração da população na prisão e alertou para que outras vítimas do suspeito o denunciem à polícia.