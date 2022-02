Polícia apreende três toneladas de fios de cobre roubados em Uberlândia

As três toneladas de cobre estavam escondidas num depósito de uma empresa de reciclagam (foto: PCMG)

Um depósito de receptação de fios de cobre foi descoberto pela Polícia Civil em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Lá dentro, três toneladas do material furtado, a maior quantidade já apreendida naquela cidade. O depósito fica no Bairro Nossa Senhora das Graças, e a proprietária, de 31 anos, foi presa.





O local da apreensão era uma empresa de reciclagem, de propriedade da mulher presa. Segundo a polícia, no entanto, ela não será indiciada pelo crime de furto, mas sim pela receptação do material roubado.





As investigações que levaram a polícia a chegar ao depósito - que era muito estruturado, inclusive com um trator guindaste para carregar o material - teve início no último 18 de janeiro, quando uma grande quantidade de fios de cobre foi encontrada num depósito do Bairro Maria Helena.





Nessa investida da polícia, quatro pessoas foram presas, sendo que três confessaram os crimes, enquanto a outra negou, segundo a delegada Daniela Novais Santana.





Dado prosseguimento às investigações, os policiais conseguiram descobrir quem eram os receptadores e chegaram a esta mulher, que teria comprado parte das três toneladas que foram apreendidas.