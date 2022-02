Sobe para 23 o número de foragidos da Justiça presos em nove dias

Um traficante que estava foragido há cerca de dois anos, foi preso na rodovia MG-020, na altura do Bairro Tupi, em BH (foto: PMRv)





Mais três foragidos da Justiça foram presos nas últimas 24 horas, em Minas Gerais, aumentando para 23 as capturas feitas em nove dias, um número considerado significativo, tanto pelas polícias Civil e Militar, quanto pela Justiça mineira.





Um traficante que estava foragido há cerca de dois anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (2/2), no quilômetro 12 da rodovia MG-020, na altura do Bairro Tupi, em Belo Horizonte. Policiais Militares Rodoviários suspeitaram de um Voyage com dois ocupantes. Depois de parar os veículos e verificar os documentos dos homens, descobriu-se que o motorista era procurado.





Além de ser foragido de uma penitenciária, o homem responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico e estelionato, processos que ainda irão a julgamento.





No quilômetro 232 da BR-352, em Carmo do Paranaíba, no final da noite de terça-feira (1/2), a PMRv prendeu, depois de abordar um veículo, com placa de Belo Horizonte, o passageiro, CSX, de 33 anos, condenado por tráfico de drogas pela comarca de Bom Despacho. Ele estava desaparecido há pouco mais de um ano. Em seu poder, foi encontrada uma bucha de maconha. Ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas, e, de lá, será levado para o sistema prisional.





No quilômetro 03 da rodovia MGC 496, próximo à Pirapora, durante a fiscalização da Operação Rota Segura, os patrulheiros pararam o Gol placa HCW-9C75, que era procurado por furto, ocorrido em 31 de janeiro. Ele é condenado por tráfico e uso de drogas e foi levado à delegacia de Patos de Minas.