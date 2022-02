Polícia prende um dos criminosos mais procurados do interior de Minas

Nicolas Sued Gusmão foi preso numa blitz pela Polícia Militar Rodoviária (foto: PM/divulgação)





A Polícia Militar prendeu em Curvelo, na Região Central do estado, Nicolas Sued Gusmão Oliveira, de 28 anos, um foragido da Justiça. Ele era considerado um dos criminosos mais procurados do interior de Minas, acusado de integrar quadrilha de explosão de caixas eletrônicos e de homicídio qualificado, entre outros delitos.





Nicolas foi preso na tarde desta terça-feira (22/2) durante uma blitz de rotina pela Polícia Militar Rodoviária, na BR 135, Km 619, próximo à área urbana de Curvelo.

Conforme o major Marcone Pinheiro Duarte, comandante da 14ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ao fazer a abordagem, os policiais constataram que o homem apresentava uma carteira de motorista falsa.





Foi verificado que os dados usados pelo homem também eram de outra pessoa. Nas buscas realizadas no carro do suspeito, foram localizados sete telefones celulares em caixas lacradas sem as notas fiscais ou documentos que atestassem origem lícita dos aparelhos.





O condutor do veículo foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Curvelo. Por meio de levantamento do serviço de inteligência, a Polícia Civil descobriu que o homem preso na BR- 135, na verdade, era Nicolas Gusmão, foragido da Justiça com quatro mandados de prisão em aberto.





Ele é investigado pelas suspeitas de integrar organização criminosa, explosão de caixas eletrônicos, homicído e furto qualificado, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.





De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, Nicolas participou de ataques a caixas eletrônicos em Augusto de Lima (Região Central) e em Capitão Enéas, no Norte de Minas. Os quatro mandados de prisão contra ele foram expedidos desde 2017, pelas comarcas de Montes Claros e Francisco Sá, no Norte do estado.