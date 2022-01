Polícia recaptura foragido condenado por estupro de menina de 11 anos

Crime de estupro de vulnerável em Verdelândia foi apurado por policiais da Delegacia de Janaúba (foto: PCMG)

Um foragido de 35 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi recapturado pela Polícia Civil nesta quarta-feira (26/1). O crime ocorreu em janeiro de 2005, em Verdelândia, no Norte de Minas. A vítima é uma menina, que tinha 11 anos na época.

Segundo as investigações, o suspeito, querendo se relacionar com a vítima, foi até a casa dela e a convidou para ir até sua residência. A criança se recusou e, na sequência, o homem a intimidou com violência e a constrangeu para acompanhá-lo até o imóvel, onde manteve relações sexuais com ela.

Em fevereiro do mesmo ano, segundo a delegada regional Márcia Miguel Meira, o homem repetiu o ato, sob ameaça de jogar a vítima de uma ponte, caso ela não atendesse aos seus desejos. Assim, coagida, a menor acompanhou o suspeito várias vezes, por cerca de uma semana, compartilhando o mesmo quarto e mantendo relações sexuais. O suspeito chegou a fazer promessas de casamento à menina.

O homem chegou a ser preso e condenado, em 2018, a nove anos de prisão. O homem foi localizado depois de levantamento feito por policiais da 3ª Delegacia Regional de Polícia de Janaúba, o que resultou na localização e prisão. O homem foi levado para o sistema prisional. Ainda consta contra ele uma acusação de furto, cometido em 2009.