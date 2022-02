Transporte metropolitano: DER recebeu mais de 11 mil reclamações em 2021

Usuários de transporte coletivo reclamaram da precariedade dos serviços (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Se por um lado as passagens dos transportes metropolitanos sofreram um reajuste de 13%, por outro os usuários estão insatisfeitos com as condições das linhas. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), órgão que fiscaliza as empresas de ônibus, registrou em 2021 mais de 11 mil reclamações, que vão desde descumprimento do quadro de horários até o estado de conservação dos veículos.









Consórcios e linhas mais reclamados em 2020:

Linha Verde / 521C - Terminal Justinópolis - BH via Av. Antonio Carlos: 243;

Linha Verde / 505C - Terminal Morro Alto - BH - Hospitais via Av. Antonio Carlos / Paradora: 211;

Uniminas / 2290 - Bairro Nacional - BH: 188;

Linha Verde / 5130 - Dom Pedro I - São José da Lapa - Estação Vilarinho: 184;

Via Amazonas / 1280 - Bairro Lindéia - BH via Cidade Industrial: 146.

Já em 2021, foram 11.343 ocorrências sendo as principais: descumprimento de quadro de horários (2.486); estado de conservação do veículo (1.523); outros (1.350); superlotação (1.291) e quadro de horários de férias (882).

Consórcios e linhas mais reclamados em 2021:

Linha Verde / 5130 - Dom Pedro I - São José da Lapa - Estação Vilarinho: 329;

Uniminas / 2290 - Bairro Nacional - BH: 244;

Uniminas / 2390 - Ceasa - BH via Ressaca: 155;

Metropolitano de Transporte / 3787 - Bairro Conceição Itaguá - BH: 151;

Linha Verde / 501C - Terminal Morro Alto - BH via Av. Antonio Carlos: 134.

Os usuários da linha 2290, do Bairro Nacional, em Contagem, chegaram a criar um abaixo-assinado para cobrar das empresas uma troca de veículos, que rodam com o mesmo ônibus há pelo menos duas décadas, segundo informações dos próprios motoristas. Pelo menos 1.035 pessoas já assinaram a petição, que também fizeram suas queixas nos comentários.



“O transporte que atende o bairro Nacional é extremamente caro, não cumpre horário, os ônibus são precários e imundos, sempre ficam lotados com duas vezes mais pessoas de pé que sentadas”, relata um passageiro na reclamação ao DER.





Outras pessoas corroboram com a queixa. “Realmente precisamos de melhorias nesta linha, ônibus sucateados, não cumprem horário, sempre lotados, quebram direto, portas que caem, volantes que soltam, chove mais dentro deles do que na rua. Uma falta de respeito total conosco”, diz outro usuário.



Um dos passageiros reclama também da acessibilidade. “Linha de ônibus lixo sempre estragando e ônibus caindo os pedaços ! Tenho uma filha especial e os elevadores, quando funcionam, em péssimo estado”, destaca.









Os usuários que estão insatisfeitos com o transporte, devem encaminhar as demandas pelos canais disponíveis: site do Departamento, Em nota, o DER-MG informa que as ações de fiscalização “são realizadas de forma rotineira e as reclamações encaminhadas pelos cidadãos e passageiros do sistema metropolitano, orientam e direcionam o trabalho dos fiscais”.Os usuários que estão insatisfeitos com o transporte, devem encaminhar as demandas pelos canais disponíveis: site do Departamento, neste link , em Atendimento ou Fale Conosco, pelo Aplicativo MG app e no telefone 162, opção 9, da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).





Aumento





A tarifa que hoje custa R$ R$ 5,15 custará R$ 5,80, de acordo com a tabela divulgada pelo Seinfra. Já a que hoje tem o preço de 5,85 passará a ser R$ 6,60. Por sua vez, a de R$ 8,05 vai para R$ 8,60. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) informou que os novos preços foram necessários em virtude dos constantes aumentos do óleo diesel e da inflação A tarifa que hoje custa R$ R$ 5,15 custará R$ 5,80, de acordo com a tabela divulgada pelo Seinfra. Já a que hoje tem o preço de 5,85 passará a ser R$ 6,60. Por sua vez, a de R$ 8,05 vai para R$ 8,60.





As empresas que operam o transporte coletivo haviam requisitado um reajuste de 53,36%, mas a Seinfra alega ter negado o pedido.



“O reajuste anual está previsto em contrato e não significa aumento da tarifa pelo Governo do Estado, mas a recomposição da perda inflacionária. Não admitimos o pedido das empresas, e realizamos o nosso próprio cálculo para aferição do percentual”, afirma o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato.





Caso o percentual solicitado pelas empresas fosse autorizado, a tarifa preponderante do sistema, que atualmente é de R$ 5,85, passaria a ser R$ 8,95. Com a correção autorizada pela Seinfra, o valor da tarifa preponderante será de R$ 6,60, ou seja, R$ 2,35 menor do que o pedido pelas empresas.





A reportagem do Estado de Minas cobrou um posicionamento da secretaria referente às reclamações dos usuários do transporte coletivo, mas ainda não obteve resposta. Assim que for enviada uma explicação, a matéria será atualizada.