Grande BH: ônibus metropolitanos retomam horários pré-pandemia

Depois de anunciar aumento nas passagens, Seinfra determina volta do quadro de horários pré-pandemia (foto: Tulio Santos/EM/DA Press- Belo Horizonte/MG Brasil)





As linhas do transporte metropolitano da Grande-BH retomaram os quadros de horários pré-pandemia a partir desta terça-feira (1/2), informou a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra). Entretanto, esse retorno será em etapas conforme acordo firmado pela pasta junto ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram).

Na primeira fase, iniciada hoje, 13 linhas retomam a operação: 1360, 3214, 3304, 3306, 3358, 3911, 5141, 5510, 5515, 6600, 6650, 7500 e 317R





A volta das demais linhas será feita de forma gradativa, a partir da disponibilidade de mão de obra, informou a secretaria. De acordo com o Sintram, pelo menos 320 motoristas precisarão ser alocados, mas grande parte dos trabalhadores está afastada do trabalho devido ao alto nível de contágio pela variante Ômicron da COVID-19.





Desde o início do período de isolamento social, quando a demanda de passageiros chegou a cair 75%, as linhas operam com o quadro de horários especial. Agora, com a retomada, várias linhas terão aumento do número de viagens.





A ampliação de horários contempla as linhas: 2810, 3126, 3270, 3285, 3299, 3303, 3305, 3540, 3787, 3947, 3948, 3956, 4155, 4185, 4225, 4285, 4345, 4884, 5055, 5162, 5288, 5380, 5391, 5416, 5445, 5470, 5646, 6120, 6121, 6122, 6250, 6450, 6672, 6730, 6995, 313M, 412H, 418R e 522H.





Monitoramento





"No decorrer de 2020 e 2021, a operação das linhas metropolitanas foi monitorada diariamente pela equipe técnica da Seinfra. Nesses dois anos, promovemos diversos ajustes nos quadros de horários para que os ônibus não parassem de circular e os usuários continuassem sendo atendidos, mesmo diante da queda brusca na demanda de passageiros", explica o subsecretário de Transportes e Mobilidade da pasta, Gabriel Fajardo.





De acordo com a Seinfra a volta à normalidade será monitorada via sistema de gerenciamento pela Diretoria de Gestão de Transporte Metropolitano da Seinfra e também pela equipe de fiscalização do DER-MG.





Os quadros de horários atualizados podem ser consultados no site da Seinfra, na página do DER-MG e também pelo aplicativo MGApp. Segundo a secretaria, toda a frota do sistema Move Metropolitano está em operação, inclusive ônibus reservas, somando 2.557 veículos em circulação.





Desde março de 2020, 186 linhas do transporte metropolitano foram paralisadas. Nesta terça-feira, com 13 linhas de volta à operação, apenas 59 ainda continuam sem rodar. Nos próximos meses elas voltam a circular, de forma gradativa, informou a Seinfra.