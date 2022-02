Veja o boletim de casos e mortes por COVID-19 em MG desta terça (1º/2)

Minas teve mais de 20 mil infectados nas últimas 24 horas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O cenário da pandemia segue alarmante no estado de Minas Gerais. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado nesta terça-feira (1º/2), nas últimas 24 horas, 24.334 pessoas testaram positivo para a doença do COVID-19.