Minas fecha o mês com quase meio milhão de casos de COVID-19

Coronavirus Minas Gerais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O mês de janeiro termina com quase meio milhão de casos de COVID-19 em Minas Gerais. Foram 490 mil registros da doença, mais do que o dobro do índice de março de 2021, no pico da pandemia, quando foram contabilizados 240 mil casos em um mês.

A boa notícia é que o número de mortes não segue o mesmo patamar do número de casos, o que pode ser explicado pelo aumento do número de pessoas vacinadas no estado. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), foram 655 óbitos este mês contra quase 9 mil mortes em abril, maior índice desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico da SES-MG divulgado nesta segunda-feira (31/1), em 24 horas foram confirmados 7.847 novos casos de COVID-19 no estado.

A SES-MG reforça que o primeiro dia útil da semana é atípico, pela subnotificação causada pelo baixo volume de registros no fim de semana.

Especialistas creditam o salto no número de infectados no início deste ano à comemoração do fim de ano e ao avanço da variante ômicron. Só neste mês os casos bateram recorde mais de oito vezes. Confira:

12/1- 18.153 infectados

14/1- 18.910 infectados

15/1- 19.153 infectados

18/1- 20.810 infectados

19/1- 27.683 infectados

23/1- 36.383 infectados

26/1- 34.420 infectados

28/1- 40.753 infectados

De janeiro a dezembro de 2021, o estado registrou um total de 660.155 casos de infecção de COVID-19. Em janeiro de 2022, até sexta, o estado teve 426.024 casos. Este número já é equivalente a 64,5% de todos os casos registrados no ano passado.

Em contrapartida, o número de mortos vem caindo em razão da vacinação e doses de reforço. No boletim desta segunda-feira foram confirmadas oito mortes.

De março de 2020 até hoje, o estado registrou um total de 2.713.581 pessoas infectadas pelo coronavírus. No total, já são 57.314 os mortos pelo coronavírus em Minas.

Até o momento, 2.409.345 mineiros se recuperaram do COVID no estado, enquanto 246.922 seguem em acompanhamento, ou seja, casos confirmados de COVID-19 que não evoluíram para óbito, mas cuja condição clínica permanece sendo acompanhada, ou aguardando atualização pelos municípios.

