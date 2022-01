Surto de COVID-19 atinge penitenciária de Uberaba e 43 presos estão doentes

As visitas estão suspensas na Penitenciária de Uberaba; ainda não há informações sobre quando elas irão retornar (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)

Na Penitenciário Professor Aloisio Inácio de Oliveira, situada em Uberaba, no Triângulo Mineiro, há neste momento 43 presos infectados com a COVID-19 e, desta forma, as visitas estão suspensas por tempo indeterminado.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), nenhum dos presos apresenta quadro grave da doença.

“Eles estão isolados, em alas separadas e passam por atendimento médico”, destacou nota da Sejusp que complementa que o procedimento de isolamento acontece por 14 dias. “E há uma avaliação médica antes de qualquer liberação. Os testes ocorrem, principalmente, em situações de casos suspeitos”.

Visitas suspensas

Ainda segundo informações da Sejusp, as visitas nas unidades prisionais administradas pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) seguem as orientações do Plano Minas Consciente, do Governo Estadual, de acordo com a classificação de cada região.

“Conforme rege a Resolução Conjunta 13/2021, assinada pela Sejusp, TJMG, Defensoria Pública e Ministério Público de Minas Gerais, quando houver declaração de surto em unidade prisional pelo órgão de Saúde do município as visitas devem ser suspensas”, explicou a Sejusp.

No Triângulo Mineiro, além da unidade prisional de Uberaba, há presos com COVID em outras duas unidades, mas, como estão com poucos casos, não estão em surto: no Presídio de Sacramento são três infectados e no Presídio de Araxá registrou um infectado.