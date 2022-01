Minas supera 90 mortes e 25 mil novos casos de COVID-19

Número de contaminados continua escalada e, agora, o de mortes também apresenta alta (foto: SILVIO AVILA/AFP)

Minas Gerais superou as marcas de 90 óbitos e 25 mil novos contaminados por COVID-19 em apenas um dia, neste domingo (30/1). Com isso, o maior número de mortes pela doença pandêmica em quase 100 dias batido ontem é novamente superado - e, em relação às novas contaminações, o estado mantém patamares nunca vistos antes na pandemia, iniciada em março de 2020.

O boletim epidemiológico do governo estadual de ontem trouxe 77 óbitos pela COVID-19 - a quantidade não era tão alta desde o dia 27 de outubro, quando o boletim daquela data anotou 99 óbitos. Um dia depois, o número é novamente superado: são 92 mortes causadas pela doença em terras mineiras.

Mesmo com a escalada de contaminados neste ano, desde o dia 12, o número de óbitos não estava tendo um impacto muito grande. A estatística mais grave, portanto, mantém uma sequência alarmante.

Para efeito de comparação, o dia em que Minas Gerais registrou o maior número de mortes por COVID-19 ocorreu em 7 de abril do ano passado, com 508 perdas. O boletim que apresentou a maior quantidade de óbitos foi publicado no dia 29 de março de 2021, com 463.

Escalada de infecções

O boletim de hoje mostra que 25.600 pessoas foram contaminadas nas últimas 24h. Até o início deste ano, o estado mineiro nunca havia registrado mais do que 17 mil novos casos nesse período. No dia 12 deste mês, Minas bateu o antigo recorde para iniciar uma escalada de quantidade de contaminações inédita em Minas.

"O pico chegou", afirmou o secretário de Saúde de Minas, Fábio Baccherett, na quinta (27/1). "Nosso ponto agora é ter assistência para as pessoas porque o pico chegou e agora é garantir essas duas a três semanas para garantir que passe essa pressão no sistema de saúde", complementou (leia mais aqui).

Para se ter uma ideia, é a nona vez desde o início da pandemia que Minas passa a marca de 25 mil novos casos de COVID-19 em um dia. Todas elas foram batidas nos últimos dias: