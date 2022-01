Minas tem recorde de casos de COVID, com 18 mil infectados em 24 horas

UPA Norte, Bairro Novo Aarão Reis, em BH: casos de COVID voltaram a explodir em Minas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Além de sofrer com a destruição causdas pelas chuvas neste início de ano, Minas Gerais enfrenta surto de casos de COVID-19. O estado bateu o recorde de infectados em 24 horas desde o início da pandemia, em março de 2020. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado na manhã desta quarta-feira (12/1), mostra que o estado registrou 18.153 infectados de ontem para hoje.

Segundo a SES-MG, em abril de 2021, o estado havia registrou o maior número de casos em 24 horas, quando foram notificados 16.479 pessoas infectadas.

Já o número de mortos fechou em 11 no período de 24 horas. Especialistas acreditam que a queda nas mortes tem relação com o avanço da vacinação e as doses de reforço aplicadas.

De março de 2020 até hoje, o estado regsitrou um total de 2.295.533 pessoas infectadas pelo coronavírus. Já são 56.755 os mortos pelo coronavírus em Minas.

Até o momento, 2.169.456 mineiros se recuperaram do COVID no estado, enquanto 69.322 seguem em acompanhamento, ou seja, casos confirmados de COVID-19 que não evoluíram para óbito, mas cuja condição clínica do paciente permanece sendo acompanhada, ou aguarda atualização pelos municípios.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz