BH observa números da COVID, mas vai seguir 'mesma toada', diz Kalil

Fila para coleta de exame de COVID-19 em laboratório particular em BH, na última semana (foto: Túlio Santos/EM/DA Press) A Prefeitura de Belo Horizonte observa a situação da pandemia de COVID-19 na cidade e, em um primeiro momento, vai seguir sem maiores restrições de atividades. Assim como em todo o Brasil e em Minas Gerais os casos de coronavírus em BH aumentaram após as festas de fim de ano, mas a cidade continuará "na mesma toada", disse o prefeito Alexandre Kalil (PSD).









Kalil, contudo, completou dizendo que a situação pode mudar caso os números saiam de certo controle. "Mas não tenham dúvida que se acontecer saturação da saúde pública, se acontecer alguma coisa desse tipo, alguma atitude vai ser chamada. Mas, por enquanto, é especulação, nós estamos relativamente tranquilos quanto à internação, estamos reabrindo leitos, principalmente de enfermaria. Então, isso aí foi fake news mesmo, nós não estamos pensando em nada disso."





Segundo boletim epidemiológico da Prefeitura de BH divulgado na noite dessa segunda-feira (10), a ocupação de leitos na cidade está em 72,3%, em alerta vermelho. Na última sexta-feira (7), estava em 72,2%.





Já a taxa de transmissão da doença, ainda no patamar amarelo, se manteve estável no último fim de semana, com índice de 1,14%, o mesmo de sexta. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas podem infectar outras 114.





A ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) registrou pequena alta em seus índices. Os leitos ocupados, que antes representavam 63,4%, agora somam 64,4%.





Foram registrados 1.836 novos casos de COVID-19 em Belo Horizonte desde a sexta. Nove pessoas morreram na capital nesse mesmo período em razão da doença. Os números totais, desde março de 2020, dão conta de 299.562 casos confirmados para coronavírus na cidade, com 7.115 mortes, 288.636 recuperações e 3.811 pacientes em observação.