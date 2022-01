Kalil diz que BH 'nunca teve prefeito tão medroso com chuva e doença'

O prefeito de Belo Horizonte alertou a população sobre as chuvas que atingem a cidade (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte, alertou nesta terça-feira (11/1) a respeito das chuvas que atingem a cidade. Kalil salienta que as ações da prefeitura para mitigar os efeitos das chuvas no início deste ano acontecem pelo medo que ele tem da precipitação.

"A prefeitura tenta como nunca tentou e nunca se organizou para a chuva como esta gestão se organizou. Nunca teve um prefeito tão medroso com chuva e com doença como esta prefeitura tem, o medo que o prefeito tem de chuva, ele é um covarde com questão de chuva. Então, quero dizer, a covardia do prefeito é que leva a essa organização toda, tá ok?", disse Kalil, nesta manhã.

Kalil esteve no Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) nesta manhã para uma reunião e concretizou a transferência do gabinete do prefeito, por tempo indeterminado, para este local. O COP-BH conta com monitoramento em tempo real de diversas questões da cidade, como trânsito e demais ocorrências, e é composto por órgãos municipais e estaduais.

Kalil afirmou que BH foi o epicentro das chuvas que atingem Minas Gerais desde o início de 2022. O prefeito salienta que a cidade, até então, sofreu pouco por conta do trabalho anterior ao período de precipitação constante, mas alertou a população acerca dos riscos geológicos.

"Belo Horizonte sofreu, foi o epicentro desta chuva em Minas Gerais, mas a posição é muito, muito, melindrosa, muito perigosa. Porque risco geológico é uma coisa que não nós vamos ultrapassar ele nunca com esse volume de chuvas constantes, mas como os senhores vieram aqui, nós estamos trabalhando. E chuva se trabalha é na seca, não durante a chuva. Nós não resolvemos chuva durante a chuva, chuva se resolve na seca. E foi feito trabalho muito duro desta equipe para que conseguíssemos minimizar o problema da chuva. Estamos à disposição, todos os secretários", afirmou o prefeito.

No último sábado (8), a Defesa Civil de BH chegou a emitir alerta de forte risco geologico em todas as nove regionais da capital mineira. Kalil diz que a previsão é de que o alerta siga, no mínimo, por mais dez dias.

"Se terminasse hoje, se fosse hoje, ia dizer que Belo Horizonte passou bem pelas chuvas. Mas ela não termina hoje, o risco geológico que nós temos, segundo a Defesa Civil, é de mais pelo menos 10 dias", afirmou.

Kalil também afirmou que, por conta do atual cenário da cidade frente às chuvas, ainda não há necessidade de emprego de recursos paliativos. "Graças a Deus, ainda não precisamos fazer essa conta. Acabamos de falar com secretário da Fazenda, o aporte para necessidade imediata temos à disposição".