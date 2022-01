Talude desliza sobre casas e mata duas pessoas em Dores de Guanhães

O talude desceu em cima de casas e junto com a força das águas arrastou esses ônibus escolares (foto: Reprodução Redes Sociais)



07:50 - 11/01/2022 Minas Gerais tem 112 rodovias interditadas por causa da chuva Dores de Guanhães continua isolada por causa da chuva que caiu na cidade no domingo (9/1) e que ocasionou a queda de um talude na madrugada de segunda-feira (10/1). Esse talude desabou sobre um conjunto de residências localizada ao lado de uma Unidade de Saúde, atingindo oito pessoas. Duas delas morreram.Outras seis vítimas foram levadas em estado grave para o Hospital Imaculada Conceição em Guanhães, a 54 quilômetros do local do deslizamento. Das seis vítimas, com fraturas múltiplas, levadas para o HIC, duas foram transferidas para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Os mortos são um homem que foi soterrado no momento do deslizamento, às 2h30 da manhã de segunda-feira, de acordo com a Polícia Militar, e outro homem, que estava desaparecido até a tarde de segunda-feira.

As casas abaixo do talude foram destruídas pelo deslizamento que matou duas pessoas (foto: Reprodução Redes Sociais)

Seu corpo foi localizado pelo cão Bono, do Corpo de Bombeiros, que indicou o local para as máquinas da prefeitura de Dores de Guanhães removerem os escombros, permitindo que os militares retirassem a vítima.

Bono é um cão que já esteve em várias missões da PM e do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado Inhapim para Dores de Guanhães no helicóptero Pegasus, da 5ª Base Regional de Aviação do Estado (BRAvE), da Polícia Militar, de Governador Valadares.

Em Inhapim, Bono e militares do Corpo de Bombeiros estavam no distrito de Tabajara, procurando pessoas que estavam em uma mata. Essas pessoas haviam ficado isoladas com a cheia do Rio Manhuaçu.

Antes de retornar para Governador Valadares, os militares da 5ª BRAvE levaram um médico de Dores de Guanhães até o distrito de Macaquinhos, para atender a população do distrito, que está isolada.

O cão Bono estava em Tabajara, distrito de Inhapim, e foi levada de helicóptero para Dores de Guanhães (foto: Polícia Militar Divulgação)

Solidariedade

A população de Dores de Guanhães está precisando de doações de soro fisiológico, cestas básicas, água potável, cobertores, colchões e os medicamentos, como Morfina e Tramadol.

As doações poder ser entregues na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CINSEN), situado na rua Primavera, principal do Bairro Colina Verde 01, em Guanhães.

Outros pontos que estão recebendo doações:

- CRAS – Travessa Pio Nunes, em frente à Rádio Folha FM;

- Quartel da Polícia Militar - Av. Ciro Nunes, 547, Amazonas;

- Supermercado Três Irmãos

- Regional - Avenida Milton Campos n° 3.582

- ACIG - próximo à Câmara Municipal de Guanhães

- AUTOVEG - Av. Milton Campos, 363 - Vermelho

- Garagem da Saritur - Rua Dois, 111, Vicente Guabiroba.

- CTE - Galeria Macedo, R. Odilon Behrens, 164 - 2º Andar - Centro.