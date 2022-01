Cemig vai abrir comportas de Três Marias e nível de rio pode subir

A usina fica na região Central de Minas Gerais (foto: Cemig/Divulgação)

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) anunciou que, a partir desta quarta-feira (12/1), vai abrir as comportas da Usina Hidrelétrica (UHE) de Três Marias, na Região Central do estado, para controlar o volume por conta das chuvas constantes deste início de janeiro. Em função disso, há possibilidade de que o nível do Rio São Francisco possa subir nos próximos dias.













“Este aumento de vazões nos afluentes que alimentam o reservatório da UHE Três Marias resultou em um expressivo ganho em seu armazenamento, em curto período. As afluências (vazões que entram) ao reservatório no dia de ontem (10/01), atingiram patamares superiores a 5.000 m³/s, com a perspectiva de atingirem 8.000 m³/s já na próxima quarta-feira. Ainda no dia de ontem, a vazão liberada na usina foi ampliada para 850 m³/s, pela maximização da geração de energia na usina”, informa a Cemig.





Diante da situação, para controlar a subida de nível do reservatório, que até as 7h desta terça-feira (11/1) se encontrava com volume de 72,68% , a companhia decidiu começar a verter a água pelas comportas. Esse trabalho será realizado por etapas que foram alinhadas junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e ao ONS. Confira abaixo:





12/01/2022, quarta-feira: abertura das comportas com 500 m³/s às 8h, totalizando 1.350 m³/s de defluência





13/01/2022, quinta-feira: ampliação do vertimento para 850 m³/s às 8h, totalizando 1.700 m³/s de defluência





14/01/2022, sexta-feira: ampliação do vertimento para 1.400 m³/s às 8h, totalizando 2.250 m³/s de defluência









Abertura não ocorria há dois anos





A Cemig diz que as comportas não são abertas desde o início de 2020 e, mesmo com essa vazão, a expectativa é de que o reservatório continue ganhando armazenamento até o final de janeiro.



“A Cemig segue monitorando a condição de operação do reservatório e novas ampliações podem ser necessárias, conforme as afluências verificadas no reservatório nos próximos dias”, diz a empresa.





A companhia também lembra que foi necessário evacuar as ilhas fluviais ao longo do município de Pirapora por causa das chuvas no Rio Abaeté, trecho mais próximo à usina de Três Marias.





“A Cemig permanece em contato com o IEPHA e SAAE de Pirapora, com o objetivo de atualizar as informações sobre a condição do rio São Francisco no município, de forma a avaliar eventuais impactos para a reforma do Vapor Benjamin Guimarães. Para o patamar de vazões que será liberado pela UHE Três Marias, é previsto que não ocorram impactos a este patrimônio histórico da região”, ressalta a Cemig.





Subida do São Francisco





A Cemig também informa sobre a possibilidade de o nível do Rio São Francisco subir, a partir da semana que vem, por causa da abertura das comportas. “Além do Rio Abaeté, o Rio São Francisco ainda recebe contribuintes significativos ao longo de seu curso, como Rio Urucuia, Rio das Velhas e o Rio Paracatu. Tais afluentes já vem vivenciando grandes efeitos face ao evento chuvoso adverso, produzindo inundações nos municípios de São Romão, São Francisco e Januária. Entretanto, dado o montante necessário a ser liberado pelo reservatório, é provável que os níveis nessas cidades que apresentaram queda na segunda-feira (10/1), voltem a subir ao longo do início da semana seguinte, considerando o tempo de viagem da água”.