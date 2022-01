Usina de Retiro Baixo ampliará vazão das comportas para evitar transbordar

Vazão pode chegar a mil metros cúbicos nos próximos dias (foto: Reprodução/Redes Sociais)

As comportas da Usina de Retiro Baixo, em Pompéu, no Centro-Oeste de Minas, foram abertas e deverá atingir vazão de 800 metros cúbicos até o final da tarde deste domingo (9/1). A medida é para evitar que o reservatório chegue a capacidade máxima gerando transbordamento e atingindo comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco.