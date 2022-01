Deslizamento de terra invade CTI de hospital em Ponte Nova, na Zona da Mata

Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Nossa Senhora das Dores foi atingido por um deslizamento de terra na madrugada deste domingo (9/1) (foto: Divulgação) O Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Nossa Senhora das Dores (HNSD), em Ponte Nova, na Zona da Mata mineira, foi atingido na madrugada deste domingo (9/1) por um deslizamento de terra. Os 10 pacientes em terapia intensiva e os colaboradores da equipe de atendimento que estavam no local não ficaram feridos, informou o hospital em comunicado emitido às 5h23.

Deslizamento de terra derrubou paredes do CTI do hospital (foto: Divulgação)

“Os familiares podem se tranquilizar, pois todas as medidas para segurança e bem-estar dos pacientes foram tomadas com eficiência”, explicou o HNSD.

Também de acordo com o hospital, o Corpo de Bombeiros esteve no local e a Defesa Civil foi comunicada.

Prefeito faz pronunciamento

O prefeito de Ponte Nova, Wagner Mol (PSB), disse que equipes da administração municipal foram reunidas nesta manhã para garantir o atendimento de todas as demandas relacionadas às chuvas. Segundo o gestor, o nível do Rio Piranga, que corta a cidade, está sendo monitorado de “forma muito rigorosa”.

“Secretários, técnicos e engenheiros estão trabalhando para atender todas as ocorrências. No entanto, pedimos que a população nos ajude e fique em alerta. Neste momento, o rio está com uma vazão de 423 metros cúbicos por segundo, sendo que nossa margem de segurança vai até 550”, disse o chefe do Executivo, em vídeo publicado pela prefeitura da cidade às 11h46.

A Defesa Civil do município monitora as áreas de risco e o Rio Piranga, que corta a cidade. O órgão informou que, para ocorrer inundação, a vazão na Usina da Brecha tem de atingir 550 metros cúbicos por segundo.

Nesse sentido, a população ribeirinha é a que mais deve ficar atenta, avaliou o prefeito. “Algumas casas estão muito abaixo do nível da rua e são elas que a água atinge primeiro. Então, nos ajudem a monitorar”, finalizou.