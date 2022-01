Santa Luzia está tomada pelas águas do Rio das Velhas

As duas pontes sobre o Rio das Velhas foram interditadas em Santa Luzia (foto: Arquivo pessoal) Ninguém entra, ninguém sai. Assim está a situação de grande parte do município de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com a cheia e velocidade do Rio das Velhas e seus afluentes, devido às chuvas que não param, a cidade, com destaque para o Centro Histórico, se encontra ilhada.





Bairros às margens do Rio das Velhas, a exemplo do Nova Esperança, estão tomados pelas águas. No chamado Pantanal, alvo de sucessivas enchentes, todos os moradores já abandonaram os imóveis: “Estamos aqui na igreja, colocamos tudo o que foi possível na parte de cima da casa. A água subiu um metro e meio, então é rezar para não chover mais. Nem a Defesa Civil está conseguindo chegar aqui”, disse uma moradora.

Rua do Comércio, no Bairro da Ponte, onde ficam agências bancárias, supermercados, padaria, muitas lojas e residências, se transformou também em rio caudaloso (foto: Arquivo pessoal)

"Quero sair"

Na manhã deste domingo (9/1), a equipe do Estado de Minas visitou algumas áreas de Santa Luzia e viu o desespero das famílias. Na Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, no Bairro Boa Esperança, as águas do chamado Córrego do Hospital, canalizado, subiram de tal forma que transformaram a via pública em um complemento do Rio das Velhas. “Vou ajuntar minhas coisas e partir para casa da minha irmã”, disse, com voz decidida, uma mulher que mora na parte “seca” da avenida.





A Rua do Comércio, no Bairro da Ponte, onde ficam agências bancárias, supermercados, padaria, muitas lojas e residências, se transformou também em rio caudaloso. “O quintal da minha casa e o dos parentes está todo coberto de água. Já tiramos tudo de dentro de casa”, contou uma moradora da Rua Felipe Gabrich. Do outro lado do rio, a área conhecida como Sítio Vicente Araújo, na Avenida Beira-Rio também está fechada e totalmente inviável ao trânsito.