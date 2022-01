MG tem acúmulo de 100mm de chuva previsto para este domingo (9/01)

Defesa Civil de Belo Horizonte emite alerta de risco geológico para todas as regionais da capital mineira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Rio Doce devem ter atenção redobrada. A persistência da chuva que atinge Minas Gerais deve gerar um grande acumulado superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia ao longo deste domingo (9/1) - tradução, muita chuva no estado.









A temperatura mínima registrada foi de 14°C em Maria da Fé, no Sul, e a máxima prevista é de 32°C no Jequitinhonha e Triângulo. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima foi de 17,1°C na Estação de Cercadinho e a máxima prevista é de 22°C.

A Defesa Civil emitiu um alerta na manhã de hoje de risco geológico para todas as regionais da capital mineira: Pampulha, Venda Nova, Norte, Nordeste, Noroeste, Leste, Centro-Sul, Oeste e Barreiro. Ocorrência de chuva (140 a 160 mm) até 8h de segunda-feira (10/1).

ATENÇÃO: Belo Horizonte registra um volume de chuva significativo o que potencializa ocorrências de RISCO GEOLÓGICO. É importante observar sinais que possam evidenciar o risco de colapso de muros, moradias, deslizamentos. Não permaneça nesses locais e procure um local seguro. pic.twitter.com/2bSFjqSVdp %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 9, 2022

Confira as instruções:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

As fortes chuvas que atingem o estado desde quinta-feira passada são causadas por um fenômeno chamado Zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS). "Esse é um sistema meteorológico comum na época do verão e causa chuvas fortes por, pelo menos, quatro dias consecutivos", explica o meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet.

A ZCAS deve continuar atuando no estado até a próxima quarta-feira (12/1) e além de Minas, também está presente no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Tocantins. "A principal característica é a ocorrência de chuvas constantes e bastante volumosas", diz. "Esse fenômeno é o que produz e possibilita a recuperação dos reservatórios", acrescenta Claudemir.